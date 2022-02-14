Євробачення-2022. «Суспільне» показало документи про поїздку Alina Pash до окупованого Криму

На Суспільному показали докази Аліни Паш, що вона їхала в Крим через Чаплинку

Суспільне не має доказів невідповідності Аліни Паш правилам Нацвідбору

Суспільний мовник заявив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш правил відбору. Про це йдеться у заяві мовника.

Зазначається, що Суспільне разом з виробником Нацвідбору «Френдс Про ТВ» опрацювало анкети учасників на їх відповідність вимогам. Також мовник звернувся до Державної прикордонної служби України, зокрема, щодо виступу Аліни Паш у Криму у 2015 році, але ці дані є конфіденційними.

«Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України», – йдеться в заяві.

Співачка надала Суспільному листа від 9 лютого з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який у межах повноважень, наданих прикордонною службою, підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

31 січня 2022 року Суспільне звернулося до Державної прикордонної служби України, однак дані про перетин кордону є конфіденційними і директор Департаменту охорони державного кордону Леонід Баран відмовив у задоволенні запиту.

Суспільний мовник наголосив, що займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці з країною-агресором.

«Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними», – наголошується у заяві.

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Нагадаємо, фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Музиканти звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Гурт Kalush Orchestra вимагав показати їм протоколи голосування глядачів, і це при тому, що саме за цим голосування цей гурт набрав найбільше балів. А от за балами журі він посів третє місце.

Артисти також пояснюють, що проблема в тому, що під час прямого ефіру не показали фінальні голоси і ведучий плутався в цифрах під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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