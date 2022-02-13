«Відчуття огидні»: Рудницька прокоментувала фінал нацвідбору на Євробачення-2022

Під час оголошення результату ведучі трохи заплутались у балах та збили з пантелику учасників

Музиканти Kalush Orchestra звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів

Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька на скандал у фіналі національному відборі на Євробачення–2002. Відповідний пост співачка написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Музиканти звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Гурт Kalush Orchestra вимагав показати їм протоколи голосування глядачів, і це при тому, що саме за цим голосування цей гурт набрав найбільше балів. А от за балами журі він посів третє місце.

Артисти також пояснюють, що проблема в тому, що під час прямого ефіру не показали фінальні голоси і ведучий плутався в цифрах під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

«Що це було? Нагадаю, що Тім Мірошниченко – не просто красунчик, він – супер профі, який багато років веде і коментує «Євробачення», який має величезний досвід ведення прямих ефірів. Затягування часу, коли конверт вже у руках і на листку лише вісім цифр – це профанація. Марія Єфросиніна, яка на початку заявила, що вона завжди максимально чесна, у фіналі повідомила, що вона оголошувати цифри навіть не візьметься. Розумію, що в ефірі може трапитися усе, що завгодно. Але відчуття огидні…», – написала Рудницька.

Нагадаємо, 12 лютого у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків».

Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Нагадаємо, перед початком фіналу нацвідбору на Євробачення–2022 під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим українським.

Артистка потрапила в базу Миротворець, її звинуватили в свідомому порушенні державного кордону.

Раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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