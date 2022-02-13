Аліна Паш вперше прокоментувала скандал довкола нацвідбору на «Євробачення» (відео)

Артистка, яка є в базі «Миротворця», запевнила, що не порушувала державний кордон України

Співачка Alina Pash, яка, згідно результатів Нацвідбору, має представити Україну на цьогорічному Євробаченні з піснею «Тіні забутих предків», укотре відповіла на закиди щодо своїх поїздок до Росії та окупованого Криму, пише «Таблоid».

Артистка, яка є в базі «Миротворця», запевнила, що не порушувала державний кордон України. Відео емоційної розмови Аліни з Катериною Осадчою опинилося в мережі ще до офіційного виходу телесюжету.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia (@anastasija_bee)

Зі слів Паш, хибне враження, буцімто вона летіла до Криму з Москви, склалося в широкого загалу тому, що вона у Facebook поставила геотегом Ялту, коли писала гнівний пост про російські авіалінії.

«Так, ми туди (до Криму, – ред.) їздили. З ким ми їздили – я, людина, яка вміє професійно це все тримати, не скажу, з ким ми їздили. Ми їздили на весілля. Реально, на весілля до українки. Як це було, це не було з моментом якогось правопорушення, ми їздили автобусом. І перед тим я літала зі Стамбула через Москву. І тому вже з Ялти, коли я писала, що мій амулет, який бабуся подарувала, в мене вкрали там, я в фейсбуці писала з Ялти. І склалося таке враження, ніби я туди летіла. Я не знала на той момент, що оця от хрінь буде так виглядати. Всі потрібні докази, довідки є у Суспільного. Тобто я не порушувала закон», – заявила артистка.

«Душиш, душиш, душиш, але не задушиш. Тому що правда на моєму боці. Тоді я багато літала і їздила, я сказала в загальному (сенсі, – ред.), я не казала, що ми точно летіли (через Москву – ред.)», – відповіла Аліна, коли Осадча нагадала їй їхню розмову кількарічної давнини.

«Докази перетину кордону є у «Суспільного», можете запитати, оригінали довідок. Повірте, це було складно. Це було в 2015-му році. Мені довелося давати запит, щоби мені повірили, що я не жираф, це бісить», – обурилася Паш.

Що ж стосується резонансного фото на Красній площі в Москві, то це, пояснила Alina Pash, був такий пранк.

«Люди не зрозуміли пранк... Я хотіла показати середній палець усій цій системі, показати, як правильно пишеться Kyiv, а не Kiev, і якщо це не вихопили люди - вибачте, я так більше не буду робити. Пранки я більше не буду робити. Не така вже я зараз бунтарка. Я росту, розвиваюся, дорослішаю, і це нормально», – зазначила вона.

«Мені так хочеться, щоби цей потік багнюки вже закінчився», – зізналася виконавиця.

«Якщо говорити загалом про те, навіщо я сюди прийшла, то це найкращий майданчик для того, щоби... про що я, за що я, і щоби в людей не було цього враження, що «ай, так вона сепаратистка, вона за щось не те...». Агов, Аліна Паш співає українською мовою, говорить українською мовою, вона із Закарпаття, вона творить культуру, традиції, і буде це робити. У вас половина країни співає російською мовою, бляха муха, і ти, Катю, ще мені задаєш такі питання!», – сказала вона.

Прокоментувала зірка й свій конфлікт із гуртом Kalush Orchestra, котрий незадовго до Нацвідбору вона звинуватила в плагіаті. Аліна досі вважає, що в неї «скомуніздили» біт і тональність контрабасу, але з продюсеркою колективу вони вже порозумілися. Реперка запевнила, що в неї добрі стосунки з усіма учасниками, крім Олега Псюка, з яким у них «різні цінності».

Нагадаємо, наприкінці січня, реагуючи на скандал навколо поїздки Аліни Паш до окупованого Криму, «Суспільне мовлення» заявило, що не є правоохоронним органом, а співачка надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу.

Нагадаємо, фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Музиканти звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Гурт Kalush Orchestra вимагав показати їм протоколи голосування глядачів, і це при тому, що саме за цим голосування цей гурт набрав найбільше балів. А от за балами журі він посів третє місце.

Артисти також пояснюють, що проблема в тому, що під час прямого ефіру не показали фінальні голоси і ведучий плутався в цифрах під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

Читайте також: