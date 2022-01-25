У нацвідборі «Євробачення» заміна: співак вибув через порушення правил

Фінал відбору відбудеться 12 лютого

Оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила, повідомляє Суспільне.

«Таким чином, Laud не братиме участі у фіналі нацвідбору 12 лютого. Натомість у фіналі візьме участь Barleben із піснею Hear My Words», - ідеться у повідомленні.

Згідно з пунктом 5.1 правил нацвідбору на «Євробачення», пісня має відповідати таким вимогам:

не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, у тому числі текст окремо від музики чи навпаки),

не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-) відкритих для загального доступу базах даних,

не була використана в жодних комерційних цілях до 1 вересня 2021 року.

Оргкомітет провів додаткову перевірку, оскільки було виявлено факт оприлюднення пісні Head Under Water її автором Денієлем Ботінгом на його особистому Ютуб-каналі у 2018 році.

«Для нас дуже важким було рішення про виключення Laud зі списку фіналістів, оскільки ми дійсно вважаємо його гідним учасником нацвідбору. Однак правила для всіх однакові, це наша принципова позиція: доступність для участі та рівність умов для всіх виконавців. Тож сьогодні шанс представити Україну перейшов до іншого талановитого виконавця, який також отримав високі оцінки серед оргкомітету – Barleben. Бажаємо успіху!», – заявив член правління Суспільного і голова оргкомітету нацвідбору Ярослав Лодигін.

«Опубліковане відео з піснею Laud стало цілковитою несподіванкою, адже ми ретельно перевіряємо і чітко пояснюємо правила всім учасникам. Я дуже вдячний за повідомлення єврофанів, що звернули увагу на це порушення. У часи, коли соціальні мережі отримують не менше впливу, ніж ЗМІ, будь-яке оприлюднення твору стає початком його публічного життя. Правила національного відбору включають чітке обмеження на будь-яке оприлюднення, – сказав продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ» Олексій Гончаренко.

Таким чином, список учасників фіналу національного відбору, що відбудеться 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: Перший, після внесених змін такий:

Alina Pash - Тіні забутих предків,

Barleben - Hear My Words,

Cloudless - All be alright,

Kalush Orchestra – Stefania,

Michael Soul – Demons,

Our Atlantic - Моя Любов,

Roxolana – GIRLZZZZ,

Wellboy - Nozzy Bossy.

Фінал відбору відбудеться 12 лютого о 19:00. Його транслюватиме телеканал «UA: Перший». Організовувати національний відбір буде «Суспільне» – як член Європейської мовної спілки.

Господарем цьогорічного «Євробачення-2022» є місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.