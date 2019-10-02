«Євробляхери» протестують під Радою (відео)



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Акція «євробляхерів» біля Ради, 2 жовтня

Активісти вимагають ініціювати, як один з термінових законопроєкт про доступне розмитнення

Автомобілісти 2 жовтня зібралися на акцію «За доступне розмитнення» під стінами Верховної Ради.

Про це повідомляє спільнота «Авто Євро Сила» у Facebook.

«Ми просимо ініціювати, як один з термінових законопроєкт про доступне розмитнення та проголосувати його протягом жовтня, щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця», - заявили активісти.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією.

З січня по серпень 2019 року до держбюджету України надійшло в сім разів більше платежів від розмитнення «євроблях», ніж очікувалося.