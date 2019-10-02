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    «Євробляхери» протестують під Радою (відео)

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    <p>Акція &laquo;євробляхерів&raquo; біля Ради, 2 жовтня</p> - «Євробляхери» протестують під Радою (відео)

    Акція «євробляхерів» біля Ради, 2 жовтня

    Активісти вимагають ініціювати, як один з термінових законопроєкт про доступне розмитнення

    Автомобілісти 2 жовтня зібралися на акцію «За доступне розмитнення» під стінами Верховної Ради.

    Про це повідомляє спільнота «Авто Євро Сила» у Facebook.

    «Ми просимо ініціювати, як один з термінових законопроєкт про доступне розмитнення та проголосувати його протягом жовтня, щоб остаточно вирішити питання з єврономерами та в цілому питання доступного розмитнення для кожного українця», - заявили активісти.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією.

    З січня по серпень 2019 року до держбюджету України надійшло в сім разів більше платежів від розмитнення «євроблях», ніж очікувалося.

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