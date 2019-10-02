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    На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину

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    <p>Спецоперація була проведена сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області</p> - На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину

    Спецоперація була проведена сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області

    Фото: Відділ комунікації поліції Києва

    Зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів, були поранені двоє працівників КОРДу

    На Київщині у ході затримання правопорушника, котрий у вересні на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Поліцейські ліквідували зловмисника.

    Про це 2 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    Спецоперація була проведена сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області.

    «Поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів, стріляв у спецпризначенців. Тож після комплексу оперативних заходів і слідчих дій нам вдалося встановити особу правопорушника, це - громадянин Грузії, який засуджений на території іншої держави до 22 років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом ми з’ясували, що він може переховуватися у селі Хотянівка на Київщині. За погодженням із прокуратурою була спланована спецоперація для його затримання», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який перебуває на місці події.

    За його словами, до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, прибули правоохоронці на поліцейському авто і запропонували здатися. Однак зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів.

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    На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину
    На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину
    На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину
    На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину
    На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину
    Фото: Відділ комунікації поліції Києва

    «У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили у лікарню для надання необхідної допомоги», - повідомив Крищенко.

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

    Нагадаємо, 23 вересня під час патрулювання Оболонського району у Києві поліцейські помітили біля автомобіля чотирьох підозрілих людей. Коли вони вирішили перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

    Потім на Мінському проспекті порушники здійснили сім пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися. Трьох підозрюваних поліцейські затримали, ще одного, хто стріляв, розшукували.

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