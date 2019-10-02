На Київщині під час спецоперації спецпризначенці вбили бандита, який відкрив стрілянину



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Спецоперація була проведена сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів, були поранені двоє працівників КОРДу

На Київщині у ході затримання правопорушника, котрий у вересні на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Поліцейські ліквідували зловмисника.

Про це 2 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Спецоперація була проведена сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області.

«Поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів, стріляв у спецпризначенців. Тож після комплексу оперативних заходів і слідчих дій нам вдалося встановити особу правопорушника, це - громадянин Грузії, який засуджений на території іншої держави до 22 років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом ми з’ясували, що він може переховуватися у селі Хотянівка на Київщині. За погодженням із прокуратурою була спланована спецоперація для його затримання», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який перебуває на місці події.

За його словами, до будівельного вагончика, де міг перебувати зловмисник, прибули правоохоронці на поліцейському авто і запропонували здатися. Однак зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів.

«У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили у лікарню для надання необхідної допомоги», - повідомив Крищенко.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

Нагадаємо, 23 вересня під час патрулювання Оболонського району у Києві поліцейські помітили біля автомобіля чотирьох підозрілих людей. Коли вони вирішили перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

Потім на Мінському проспекті порушники здійснили сім пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися. Трьох підозрюваних поліцейські затримали, ще одного, хто стріляв, розшукували.