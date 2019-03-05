YouTube може надмірно блокувати контент через новий закон ЄС - Google



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За законодавством ЄС, онлайн-платформи платитимуть новинним організаціям за посилання на їхні матеріали

Відехостинг YouTube може вдатися до надмірного блокування контенту, щоб обмежити юридичний ризик через поправки до законодавства ЄС про авторське право. Про це заявили у компанії Google, яка керує веб-сайтом, повідомляє EUobserver.

«Відеопотоковий сайт YouTube може в результаті почати надмірно блокувати контент, щоб обмежити юридичні ризики згідно з новим законом ЄС про авторське право, за який голосуватимуть члени Європарламенту», - йдеться у повідомленні.

За словами провідного виконавчого директора Google Кента Вокера, у юридичному формулюванні директиви ЄС також можна побачити ризик того, що Google News обмежуватиме свій вміст «дуже короткими витягами» з медіа.

Як повідомлялося, Європейський парламент затвердив проект директиви про зміни у сфері захисту авторського права. Особливі дискусії під час обговорення викликали дві із запропонованих новацій. Йдеться, зокрема, про статтю 11, що зобов'язує онлайн-платформи платити новинним організаціям за посилання на їхні матеріали (так званий, податок на посилання), та про статтю 13, що посилює правила модерації контенту і вимагає від великих платформ на кшталт Google і Facebook запобігати завантаженню матеріалів, що порушують авторські права.