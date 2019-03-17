Зеленського тягнуть у суд через порушення авторських прав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авторське право художника нібито було порушено відповідачами шляхом незаконного використання картини «Битва під Берестечком» Фото: ТСН

Справу про порушення авторських прав прийняв до провадження Печерський суд

Володимира Зеленського судитимуть за порушення авторських прав у серіалі «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту». Про це повідомляє «Главком».

Печерський районний суд Києва прийняв до провадження справу про порушення авторських прав у телесеріалі «Слуга Народу 2. Від любові до імпічменту». Найближчим часом розпочнеться розгляд. Судове засідання відкладене у зв’язку з відпусткою судді та відбудеться 8 квітня 2019 року.

14 березня 2019 р. у Печерському районному суді м. Києва мало розпочатися перше судове засідання у цивільній справі за позовом українського художника-баталіста Артура Орльонова до ТОВ «Студія Квартал 95», ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» та ТОВ «Кіностолиця» про захист авторських прав та виплату компенсації у розмірі 31 млн. грн.

У позові йдеться, що авторське право художника було порушено відповідачами шляхом незаконного використання з комерційною метою картини «Битва під Берестечком» у заставці всіх серій телесеріалу «Слуга Народу 2. Від любові до імпічменту».

Відповідно до вимог закону України «Про авторське право і суміжні права» використання твору може здійснюватися лише за згодою автора, а за використання твору без згоди автор може вимагати виплату винагороди за кожний факт незаконного використання твору.

Копія ухвали

Максимальний розмір компенсації, який може вимагати автор за порушення авторських прав згідно закону складає майже 207 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що керівником і власником «Студії Квартал-95» є Зеленський Володимир Олександрович. Нині кандидат в президенти України.