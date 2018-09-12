Європарламент схвалив суперечливе посилення захисту авторських прав



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Інтернет-гіганти повинні будуть ретельно контролювати, щоб контент, який з'являється на їхніх платформах, не порушував авторські права

Європейський парламент схвалив реформування європейського законодавства про захист авторських прав. Під час голосування в середу, 12 вересня, суперечливий законопроект про авторське право підтримали 438 євродепутатів, проти проголосували 226, ще 39 парламентарів утрималися.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄП.

Нові правила, які були запропоновані Єврокомісією ще у 2016 році, передбачають розширення прав музичних виконавців, новинних ресурсів та традиційних ЗМІ у протистоянні з інтернет-гігантами, такими як Facebook, Microsoft чи Google. Перед фінальним голосуванням до проекту було внесено понад 200 поправок, зазначає агентство AFP.

Найбільші суперечки викликали дві пропозиції: стаття 11-та, яка окреслює права видавців ЗМІ і в якій закріплено, зокрема, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або навіть сплачувати ЗМІ за демонстрацію їхніх новин користувачам, а також стаття 13-та, згідно з якою на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення авторських прав на їхніх платформах.

Критики висловлювали побоювання, що 11-та стаття не буде дієздатною, а 13-та стаття може призвести до фільтрування контенту, що завантажується в інтернет. Контроль з боку технологічних гігантів за контентом, що з'являється на їхніх ресурсах, суперечитиме основному принципу інтернету - вільному обміну інформацією, стверджують критики.

Крім того, реформа передбачає відповідальність соцмереж за те, щоб контент, який завантажують користувачі, не порушував авторські права.

Перед набуттям чинності нового законодавства про захист авторських прав реформа тепер має бути схвалена Єврокомісією та Європейською Радою.