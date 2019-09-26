Європарламентарі хочуть видаляти з інтернету терористичний контент за годину



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На компанії, які систематично або навмисно відмовлятимуться виконувати цей закон, буде накладатися стягнення в розмірі до 4 відсотків від загального торговельного обороту

Комітет Європейського парламенту з громадянських свобод підтримав пропозицію стосовно запровадження більш жорстких правил щодо контенту з терористичним спрямуванням. Ці правила, зокрема, передбачають зобов’язання для провайдерів інтернет-послуг прибирати такий контент з Інтернету за годину з моменту виявлення.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

«З метою подолання радикалізму, що поширюється онлайн, Європарламент пропонує зобов’язати інтернет-компанії прибирати контент із пропагандою тероризму протягом години після отримання повідомлення від національної влади. Важливо прибирати такий контент з мереж за короткий час, з урахуванням швидкості, з якою він поширюється. На компанії, які систематично або навмисно відмовлятимуться виконувати цей закон, буде накладатися стягнення в розмірі до 4 відсотків від загального торговельного обороту», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, євродепутати хочуть зберегти захист свободи слова та вільну діяльність преси. Відкрите висловлювання суперечливих поглядів щодо чутливої політичних питань, на їх думку, не може вважатися терористичним контентом. Ініціаторами законопроекту наголошується, що провайдери послуг мають створити зручний для споживачів механізм оскарження таких рішень, а сам процес оскарження має проходити швидко та в умовах повної прозорості.

Депутати також виступили проти того, щоб зобов’язувати компанії, які мають сервіси завантаження великої кількості інформації, такі як Facebook або YouTube, проводити проактивний моніторинг такого контенту на предмет виявлення інформації терористичного спрямування. На думку парламентаріїв, за виявлення такої інформації мають відповідати компетентні національні органи.

Європарламентарі також виступили проти використання автоматизованих систем, фільтрів або інших інструментів, які можуть призвести до помилкового або навмисного позначення контенту як «терористичного».

Депутати ЄП, що входять до Комітету з громадянських свобод, прийняли відповідним мандат на проведення переговорів щодо погодження законопроєкту з Радою міністрів ЄС