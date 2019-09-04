«Європейська Солідарність» запропонує фінансування «Пласту» у державному бюджеті-2020



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Фото: eurosolidarity.org

Партія «Європейська солідарність» оприлюднила заяву щодо накладення вето президента на закон про державне фінансування «Пласту»

«Європейська солідарність» знову запропонує фінансування Пласту у державному бюджеті на 2020 рік. Про це йдеться у заяві партії щодо накладення вето президента на закон про державне фінансування «Пласту».

«Заснований на початку минулого сторіччя «Пласт» пережив не одного президента і не один окупаційний режим за понад 100 років свого існування. Гартування патріотизму і духу боротьби серед української молоді не припинялося і під час двох світових воєн, і навіть тоді, коли територія України занурилася у темний морок правління те репресії комуністів», - йдеться у заяві.

У «Європейській солідарності» зазначили, що президент Володимир Зеленський знехтував історичним шансом увійти в історію як перший глава Української держави, який відкрив би державну підтримку організації, яка понад сторіччя допомагає Україні. Заперечивши закон про фінансування «Пласту» він зробив свій вибір.

«Європейська Солідарність» знову запропонує фінансування Пласту у державному бюджеті на 2020 рік. Бо ми знаємо, що хоч український Пласт може обійтися без фінансування держави, але наша держава не може обійтися без допомоги від Пласту», - резюмується у заяві.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт». Пропозиції президента до закону «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України» надійшли до парламенту 3 вересня.

Як повідомляється на сайті Ради, закон «повернуто з пропозиціями президента» після того, як 19 червня він був направлений на підпис голові держави. Текст пропозицій президента на сайті Верховної Ради станом на 4 вересня поки відсутній.

Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».