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    Порошенко вимагає у Зеленського підписати закон про «Пласт»

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    <p>Порошенко повідомив, що долучається до флешмобу</p> - Порошенко вимагає у Зеленського підписати закон про «Пласт»

    Порошенко повідомив, що долучається до флешмобу

    «Пласт», який об’єднав тисячі молодих українців, відіграє важливу роль у вихованні відданих державі патріотів, підкреслив Порошенко

    П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».

    Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

    «Пам'ятати і берегти минуле, але дивитись і жити заради майбутнього». Це – основне гасло найстарішої української скаутської організації «Пласт», майбутнє якої зараз ми маємо зберегти і захистити. «Пласт», який об’єднав тисячі молодих українців, відіграє важливу роль у вихованні відданих державі патріотів. Пластуни Марк Паславський, Віктор Гурняк, Євген Подолянчук, Микола Гордійчук, Андрій Білик віддали своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів», - зазначив Порошенко.

    «Глибоко розуміючи значення пластунського руху для України, я і «Європейська Солідарність» вимагаємо у президента Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку «Пласту», - підкреслив лідер партії «ЄС».

    Порошенко повідомив, що долучається до флешмобу #ПідписуйТЕзаконПроПласт і запрошує це зробити усіх свідомих громадян.

    Раніше повідомлялося, що суд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.

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