Порошенко вимагає у Зеленського підписати закон про «Пласт»



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Порошенко повідомив, що долучається до флешмобу

«Пласт», який об’єднав тисячі молодих українців, відіграє важливу роль у вихованні відданих державі патріотів, підкреслив Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».

Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

«Пам'ятати і берегти минуле, але дивитись і жити заради майбутнього». Це – основне гасло найстарішої української скаутської організації «Пласт», майбутнє якої зараз ми маємо зберегти і захистити. «Пласт», який об’єднав тисячі молодих українців, відіграє важливу роль у вихованні відданих державі патріотів. Пластуни Марк Паславський, Віктор Гурняк, Євген Подолянчук, Микола Гордійчук, Андрій Білик віддали своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів», - зазначив Порошенко.

«Глибоко розуміючи значення пластунського руху для України, я і «Європейська Солідарність» вимагаємо у президента Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку «Пласту», - підкреслив лідер партії «ЄС».

Порошенко повідомив, що долучається до флешмобу #ПідписуйТЕзаконПроПласт і запрошує це зробити усіх свідомих громадян.

Раніше повідомлялося, що суд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.