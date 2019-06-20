Парубій підписав закон про державну підтримку «Пласту»



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Андрій Парубій із «пластунами»

Закон передано на підпис президенту

Голова Верховної ради Андрій Парубій підписав раніше ухвалений депутатами закон №10184 «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України». Про це йдеться у повідомленні спікера ВР у Twitter.

«Підписав Закон України «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України» №10184. Це історичний закон для українського скаутського руху. Пишаюся, що був причетний до відродження «Пласту» в Україні», - написав Парубій.

Голова Верховної ради додав, що наразі закон передано на підпис президенту.

Метою закону про держпідтримку «Пласту» є «врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організацією, посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді».

Закон про «Пласт» також вносить низку змін до законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту».

Зазначимо, Верховна рада 30 травня ухвалила за основу і в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184 «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України».