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    Парубій підписав закон про державну підтримку «Пласту»

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    <p>Андрій Парубій із &laquo;пластунами&raquo;</p> - Парубій підписав закон про державну підтримку «Пласту»

    Андрій Парубій із «пластунами»

    Закон передано на підпис президенту

    Голова Верховної ради Андрій Парубій підписав раніше ухвалений депутатами закон №10184 «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України». Про це йдеться у повідомленні спікера ВР у Twitter.

    «Підписав Закон України «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України» №10184. Це історичний закон для українського скаутського руху. Пишаюся, що був причетний до відродження «Пласту» в Україні», - написав Парубій.

    Голова Верховної ради додав, що наразі закон передано на підпис президенту.

    Метою закону про держпідтримку «Пласту» є «врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організацією, посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді».

    Закон про «Пласт» також вносить низку змін до законів «Про культуру» та «Про позашкільну освіту».

    Зазначимо, Верховна рада 30 травня ухвалила за основу і в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184 «Про державне визнання і підтримку «Пласту» - Національної скаутської організації України».

     

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