Зеленський ветував закон про «Пласт»



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Текст пропозицій президента на сайті Верховної Ради станом на 4 вересня поки відсутній

Президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт».

Пропозиції президента до закону «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України» надійшли до парламенту 3 вересня.

Як повідомляється на сайті Ради, закон «повернуто з пропозиціями президента» після того, як 19 червня він був направлений на підпис голові держави.

Текст пропозицій президента на сайті Верховної Ради станом на 4 вересня поки відсутній.

Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України Петро Порошенко вимагає у президента Володимира Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку української скаутської організації «Пласт».