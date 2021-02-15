«Щоб ви здохли, бандерлоги довбані!»: у Харківському виші спалахнув «декомунізаційний» скандал

Керівництво Харківського університету харчування свого співробітника захищає та звернулися в СБУ зі скаргою про наклеп

У Харкові розгорівся скандал за участю проректора Харківського державного університету харчування і торгівлі Віталія Бахтоярова.

Бахтояров прокоментував зло прокоментував дії активістів, які вимагають перейменування школи імені маршала Г.К Жукова у Харкові.

Пост про те, що вже давно час виконати «Закон про декомунізацію» і перейменувати школу №127 у Харкові, яка має ім'я Г. К Жукова, у групі «Харків за краще життя» розмістили члени громадської організації «Світанок».

«Станом на початок лютого 2021 року у місті Харкові досі є школа, яку названо на честь кривавого м'ясника – маршала Георгія Жукова. Неодноразові наші звернення до Харківської міської ради, звернення Українського інституту національної пам'яті так і не дали жодного результату. Тому ми сьогодні звернулися до Міністерства Юстиції України з проханням провести правову експертизу щодо невідповідності найменування та/або символіки юридичної особи «Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №127 імені Г.К. Жукова ХМР вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» на Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», – йдеться у повідомленні.

Поривання активістів щодо перейменування школи прокоментував у стрічці у соцмережі користувач Facebook, проректор з адміністративно-господарської частини Харківського державного університету харчування і торгівлі Віталій Бахтояров.

«Щоб ви здохли, бандерлоги довбані! Маршала Перемоги гнобите, сволота! Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?», – висловив своє обурення російською мовою користувач Віталій Бахтояров.

Згодом коментар зник, але негативні висловлювання встигли заскринити активісти.

У Харківському державному університеті харчування і торгівлі, про коментар проректора чули, але те, що саме він написав ці образливі слова, заперечують.

«Зараз ми розбираємося з цього приводу. У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він жодних висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали та від його імені розмістили ці наклепні заяви. Ми заявили про це до СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на державницькій позиції, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув жодних висловлювань проти державної влади, проти України чи на підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці він видалив», – розповів ТСН.ua ректор університету Олександр Черевко.

Нагадаємо, опальну професорку культурології Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від проведення занять зі студентами. Її викладені в публічному доступі лекції вивчаються експертами.