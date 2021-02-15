Бути чи не бути проспекту імені Жукова у Харкові? Верховний суд поставив крапку у скандальній справі

Вивіска з назвою вулиці на одному з будинків Харкова. Фото з відкритих джерел

Рішення Харківської міськради у судах оскаржували партія «Демократична сокира», обласні організації БПП і «Свободи» і екснардеп Андрій Білецький

Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Харківської міської ради у справі щодо перейменування проспекту імені Петра Григоренка у Харкові на Маршала Жукова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 11 лютого.

Другий апеляційний адміністративний суд 8 листопада 2019 року визнав протиправним і скасував рішення Харківської міської ради від 19 червня 2019 року «Про розгляд електронної петиції» №4563 «Верните харьковчанам историю!». Цим документом більшість депутатів міської ради проголосували за перейменування проспекту імені Петра Григоренка у Харкові на Маршала Жукова. Зауважимо, що 17 травня 2016 року Харківська ОДА на виконання закону про декомунізацію перейменувала проспект Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка.

На думку Харківської міськради, апеляційний суд надав оцінку спірному рішенню лише з позиції необхідності проведення громадського обговорення та оприлюднення його проекту, не врахувавши аргументів міської ради щодо участі Жукова як військового діяча у вигнанні нацистських окупантів з України у Другій світовій війні.

Крім цього, міськрада зауважила, що апеляція відмовила у призначенні військової експертизи з метою визначення ролі Жукова у Другій світовій війні та безпідставно залучила Харківську ОДА і Український інститут національної пам`яті до участі у справі як третіх осіб.

Верховний суд проаналізував усі докази і дійшов висновків: Харківська міська рада прийняла рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова у Харкові безпосередньо на підставі електронної петиції, без проведення громадського обговорення цього питання та оприлюднення проєкту спірного рішення.

«Колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що порушення процедури оприлюднення проекту рішення ради і порядку його прийняття є суттєвими і могли вплинути на його правильність, що є достатньою підставою для визнання такого рішення протиправним, без надання правової оцінки аргументам відповідача щодо існування підстав та умов для присвоєння проспекту імені Жукова за його роль у Другій світовій війні. Доводи касаційної скарги з приводу безпідставного залучення судом апеляційної інстанції Харківської обласної державної адміністрації і Українського інституту національної пам`яті до участі у справі як третіх осіб не впливають на правильність вирішення спору по суті позовних вимог», - сказано у постанові Верховного суду.

Постанова Верховного суду набирає законної сили з дати її прийняття та не підлягає оскарженню.

Треба наголосити, що електронна петиція «Верните харьковчанам историю!» була зареєстрована 8 травня 2019 року із два дні зібрала 5587 голосів. А вже 14 травня на сайті міської ради опублікована відповідь нині покійного міського голови Геннадія Кернеса, який повідомив, що міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища рекомендувала внести згадану ініціативу щодо відновлення найменування проспекту Маршала Жукова на розгляд чергової сесії міської ради.