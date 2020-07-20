Депутатку Геращенко образило, що Разумков пустив до сесійної зали журналістів



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Схоже, Дмитро вже відчуває себе не першим, але й не другим, - Геращенко

В умовах пандемії спілкування з пресою цілком можна було б провести на вулиці, у внутрішньому дворику парламенту, - нардеп

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко вважає проведення підсумкової пресконференції спікера парламенту Дмитра Разумкова у сесійній залі Верховної Ради «диким популізмом». Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, «в умовах пандемії спілкування з пресою цілком можна було б провести на вулиці, у внутрішньому дворику парламенту, засвідчивши так повагу до преси, але не переходячи межу, яку важко роз‘яснити новим обличчям.

«Нові обличчя постійно упрікають нас: « А от при вас!....» На моїй довгій журналістській політичній пам‘яті дійсно вперше голова ВР проводить свою пресконференцію в сесійній залі. Нагадаю, в цій залі проходять засідання ВР, парламентські слухання, за які голосує ВР, міжнародні заходи і раз на рік там може зібратися дитячий парламент», - підкреслила Геращенко.

«Подібне використання найвищої трибуни - це дикий популізм, який не має нічого спільного з повагою до медіа і повагою до інституції парламенту. До речі, сесійна зала - це не кабінет голови ВР. Нові обличчя могли б бути трошки скромнішими.....», - зазначила депутатка.

Геращенко зауважила, що «схоже, Дмитро вже відчуває себе не першим, але й не другим».

Нагадаємо, народні депутати пішли на канікули.

До слова, з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Верховної Ради. Так, якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів «Слуги народу», то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.

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