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    Євросоюз проаналізує заяву Нетаньягу про ядерну програму Ірану

    ЄС очікує на оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії щодо дій Тегерану
    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз вивчить деталі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав щодо ядерної угоди. Про це повідомляє прес-служба Євросоюзу. «Нам необхідно оцінити деталі заяви прем'єр-міністра
    • Сьогодні, 06:26
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    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні
    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

    ЄС очікує на оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії щодо дій Тегерану

    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз вивчить деталі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав щодо ядерної угоди.

    Про це повідомляє прес-служба Євросоюзу.

    «Нам необхідно оцінити деталі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, подивитися документи і, в першу чергу, отримати оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії, оскільки воно є єдиною неупередженою міжнародною організацією, яка відповідає за контроль над ядерними зобов'язаннями Ірану», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що агентство вже публікувало 10 доповідей, які засвідчують, що Іран повністю виконав свої зобов'язання з Віденської угоди.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

    Німеччина вже заявила, що перевірить інформацію Ізраїлю про таємну ядерну програму Ірану.

    У понеділок президент Франції заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

    Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.

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