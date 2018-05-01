Євросоюз проаналізує заяву Нетаньягу про ядерну програму Ірану

ЄС очікує на оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії щодо дій Тегерану

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз вивчить деталі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав щодо ядерної угоди. Про це повідомляє прес-служба Євросоюзу. «Нам необхідно оцінити деталі заяви прем'єр-міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

ЄС очікує на оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії щодо дій Тегерану

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз вивчить деталі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що Іран нібито брехав щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє прес-служба Євросоюзу.

«Нам необхідно оцінити деталі заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, подивитися документи і, в першу чергу, отримати оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії, оскільки воно є єдиною неупередженою міжнародною організацією, яка відповідає за контроль над ядерними зобов'язаннями Ірану», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що агентство вже публікувало 10 доповідей, які засвідчують, що Іран повністю виконав свої зобов'язання з Віденської угоди.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

Німеччина вже заявила, що перевірить інформацію Ізраїлю про таємну ядерну програму Ірану.

У понеділок президент Франції заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.