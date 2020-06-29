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    Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ

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    <span>Санкції продовжені через нереалізацію мінських угод</span> - Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ
    Санкції продовжені через нереалізацію мінських угод

    Вперше економічні санкції проти Росії ЄС ввів у липні 2014 року

    Європейський Союз ухвалив остаточне рішення про продовження санкцій проти Росії ще на пів року — до 31 січня 2021-го. Їх було введено ще в 2014 році через «дестабілізаційні дії РФ в Україні», а їхнє зняття прив’язане до виконання Росією Мінських домовленостей.

    Відповідне рішення ухвалила в понеділок, 29 червня, Рада Європейського Союзу, йдеться в повідомленні її пресслужби.

    Нагадаємо, йдеться про секторальні санкції проти Росії, які ЄС запровадив у липні 2014 року. Вони обмежили доступ державних фінансових установ з РФ на фінансові ринки ЄС, наклали ембарго на торгівлю зброєю, встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо в нафтовидобувному секторі.

    Санкції уклали терміном на пів року й від грудня 2014-го постійно продовжували.

    19 червня політичне рішення про продовження цих санкцій ухвалила Європейська рада — конференція лідерів країн-членів ЄС. Тепер юридичної сили воно набуде після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.

    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

    ЄС Росія санкції інвестиції експорт ембарго імпорт агресія послуги
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