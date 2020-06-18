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    ЄС ще на рік продовжив кримський пакет санкцій проти Росії

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    <span>Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій</span> - ЄС ще на рік продовжив кримський пакет санкцій проти Росії
    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій

    Санкції проти Росії за захоплення Криму продовжено до червня 2021

    Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму. Термін дії санкцій продовжено ще на рік - до червня 2021 року.

    Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    За словами Кулеби, сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

    «Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму», - додав Кулеба.

    Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

    Зазначимо, на тлі підготовки продовження кримського пакета санкцій держсекретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація повинна припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні.

    ЄС США міністр санкції інвестиції імпорт Майк Помпео послуги Дмитро Кулеба
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