ЄС ще на рік продовжив кримський пакет санкцій проти Росії

Санкції проти Росії за захоплення Криму продовжено до червня 2021

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму. Термін дії санкцій продовжено ще на рік - до червня 2021 року.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

«Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму», - додав Кулеба.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine