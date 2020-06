Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії ще на пів року

Меркель заявила, що прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій

Лідери Європейського союзу 19 червня вирішили продовжити ще на шість місяців секторальні санкції проти Росії.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС, який відбувся у форматі відеоконференції.

«Ми разом з Європейською радою вирішили, що санкції будуть продовжені ще на шість місяців», - сказала вона.

За словами канцлерки, прогрес у виконанні Мінських угод Росією виявився недостатнім для скасування чи пом’якшення санкцій.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також заявив після відеоконференції про продовження санкцій.

«Ми мали нагоду вислухати Ангелу Меркель щодо останнього розвитку із імплементацією Мінських угод і це означає, що зараз Рада може перейти до продовження санкцій», - сказав він.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав продовження санкцій, зазначивши, що вони допомагають стримувати агресію Росії.

«Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі», – написав Кулеба у твітері.

I welcome today’s political decision of EU leaders to extend economic sanctions against Russia for 6 more months. Since 2014, EU sanctions policy has helped deter Russian aggression against Ukraine. Sanctions send a clear signal: Russia needs to fully implement Minsk agreements.