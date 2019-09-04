Кабмін має намір призначити своїм представником у Раді депутатку Верещук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук

21 липня Ірину Верещук її обрано депутаткою парламенту під №29 за списком партії «Слуга народу»

Кабінет міністрів має намір призначити своїм представником у Верховній Раді депутатку від фракції «Слуга народу» Ірину Верещук. Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду.

Згідно з порядком, уряд на засіданні в середу розгляне питання призначення Верещук своєю представницею в Раді.

Верещук 39 років.

Після закінчення університету вона п’ять років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних Силах.

З травня 2007 року по червень 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради.

З червня по жовтень 2010 року була заступницею голови Жовківської районної державної адміністрації з гуманітарних питань і зовнішньої політики.

З листопада 2010 року обрана мером міста Рава-Руська на Львівщині.

Була кандидаткою в депутати Ради на позачергових парламентських виборах у 2014 році.

Крім цього, з вересня 2017 року - доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

21 липня її обрано депутаткою парламенту під №29 за списком партії «Слуга народу».

Як повідомлялось, Кабмін на засіданні в середу розгляне припинення паперового документообігу та спрощений режим доступу відвідувачів до будівлі уряду.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.