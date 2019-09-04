Кабмін на засіданні в середу розгляне припинення паперового документообігу
Уряд також займеться спрощеним режимом доступу відвідувачів до будівлі Кабінету міністрів
Кабінет міністрів на засіданні в середу розгляне припинення паперового документообігу між органами виконавчої влади та спрощене переміщення працівників і відвідувачів у будівлі уряду. Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду.
На засіданні також буде розглянуто питання призначення депутатки Верховної Ради Ірини Верещук (фракція «Слуги народу») на посаду постійного представника Кабміну в парламенті.
Крім цього, уряд має намір розглянути внесення змін до порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації та кадрові питання.
Початок засідання під головуванням прем'єрміністра Олексія Гончарука заплановано на 14:00, однак представники ЗМІ на засідання не допускаються.
Для преси о 15:00 пройде брифінг прем'єра за результатами засідання уряду.
Як повідомлялось, 2 вересня Кабмін вирішив проводити засідання в закритому для засобів масової інформації режимі.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.