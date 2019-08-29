Гончарук представив свій уряд з Аваковим на посаді глави МВС



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Олексій Гончарук 29 серпня очолив Кабмін Фото: Укрінформ

Арсен Аваков тимчасово залишається главою МВС

Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

Перед цим депутати були на позачерговій перерві. Її оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через технічну проблему на 15 хвилин, проте вона тривала близького години.

Зазначимо, що Арсен Аваков тимчасово залишається главою МВС.

Гончарук планує розподілити посади у Кабміні наступним чином:

Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька - міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;

Денис Малюська - міністр юстиції;

Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.