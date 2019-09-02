Дубілет зібрався знести стіни в Кабміні



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Новий міністр хоче, щоб показники ефективності чиновників зводилися до зростання ВВП, індексу щастя й «інших дійсно суттєвих речей»

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет буде займатися підвищенням ефективності роботи уряду. Він уже дав перше розпорядження в цьому напрямку - знести деякі стіни в будівлі Кабміну, повідомляє «Громадське» в понеділок, 2 вересня.

«У мене склалося враження, що в попередньому уряді кожне міністерство було окреме царство. Між ними були стіни, у кожного своя система. А ми працюємо як одна команда на одній хвилі. Одне з перших доручень - знести стіни, які між проходами йдуть у Кабміні ... Спочатку треба знести всі перешкоди. Весь Кабмін працюватиме, як одна команда», - розповів Дубілет.

За його словами, в Кабміні будуть впроваджені дашборди (документ з лаконічно представленими статистичними даними, звітами, елементами інфографіки) і KPI (ключові показники ефективності) для чиновників.

«Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно у всіх керівників усіх рангів був дашборд і KPI, і всі розуміли, хто наскільки добре чи погано справляється зі своїми завданнями», - сказав Дубілет.

Він зазначив, що хоче, щоб показники ефективності «зводилися до зростання ВВП, індексу щастя й інших дійсно суттєвих речей».