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    Гончарук очолив новий український уряд

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    Олексій Гончарук 29 серпня став прем'єром - Гончарук очолив новий український уряд
    Олексій Гончарук 29 серпня став прем'єром

    Кандидатуру Гончарука підтримала більшість нардепів

    Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука прем'єр-міністром України.

    За відповідне рішення на першому засіданні першої сесії ВР дев’ятого скликання проголосували 290 депутатів.

    Олексій Гончарук народився у 1984 році. За освітою юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права. Закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю правознавство, Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління, випускник Аспен Інституту Київ і Києво-Могилянської бізнес-школи.

    Був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers. З вересня 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO). Працював позаштатним радником першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався до Верховної Ради від партії Сила людей.

    28 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації президента, з 25 червня 2019 року - заступником керівника Офісу президента України.

    У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

    Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»
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    Кабмін Верховна Рада уряд парламент Олексій Гончарук
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