Гончарук очолив новий український уряд

Кандидатуру Гончарука підтримала більшість нардепів

Верховна Рада призначила заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука прем'єр-міністром України.

За відповідне рішення на першому засіданні першої сесії ВР дев’ятого скликання проголосували 290 депутатів.

Олексій Гончарук народився у 1984 році. За освітою юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права. Закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю правознавство, Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління, випускник Аспен Інституту Київ і Києво-Могилянської бізнес-школи.

Був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers. З вересня 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO). Працював позаштатним радником першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався до Верховної Ради від партії Сила людей.

28 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації президента, з 25 червня 2019 року - заступником керівника Офісу президента України.

У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.