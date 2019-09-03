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    Політика

    Кабмін перейменував чотири міністерства і створив два нових

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    <p><span>29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем&rsquo;єром Олексієм Гончаруком<o:p></o:p></span></p> - Кабмін перейменував чотири міністерства і створив два нових

    29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком

    Постановою Кабміну ліквідовано Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту

    Кабінет міністрів перейменував чотири міністерства, а також створив два нових відомства.

    Про це свідчить постанова Кабміну №829 від 2 вересня.

    Зокрема, уряд перейменував Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ на Міністерство розвитку громад і територій.

    Міністерство економічного розвитку і торгівлі було перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    Міністерство екології та природних ресурсів Кабмін перейменував на Міністерство енергетики і захисту довкілля.

    Міністерство у справах ветеранів стало Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

    Крім того, постановою Кабміну ліквідовано Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

    Натомість створені Міністерство культури, молоді та спорту, а також Міністерство цифрової трансформації.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

    До слова, у вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.

    Як відомо, сьогодні депутати планують розглянути проект Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», №7203.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що на засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати підтримають законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

    «Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали цей законопроєкт, і я впевнений, що вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу», - сказав Разумков.

    Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

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