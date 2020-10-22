В уряді пояснили, чому критерії карантинного зонування постійно змінюються



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Головний санітарний лікар не заперечує сценарію збільшення кількості хворих на Covid-19

Державний санітарний лікар наполягає, що спроможність медичної системи росте, тому критерії змінюють

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, з чим повязана постійна зміна критеріїв карантинного зонування, яке затверджує уряд.

В інтерв’ю «Главкому» чиновник зазначив, що карантинні зони змінюються через підвищення готовності медичної системи до прийому хворих.

«Коли ми запроваджуємо критерії, ми дивимось на спроможність системи охорони здоров’я приймати таку кількість хворих і прогнозуємо, що ми можемо зробити за місяць, щоб збільшити ці потужності», – пояснює Ляшко.

«Коли ми приймали критерій базового рівня захворюваності – 40 (випадків) на 100 тис. населення, ми говорили, що це той показник, з яким система охорони здоров’я справляється без ускладнень для прийому хворих з іншими соматичними хворобами. Сьогодні ми маємо 170 осіб (хворих) на 100 тис. населення. Ми продовжуємо справлятися з цим, але говоримо: якщо ми не будемо виконувати протиепідемічні обмеження, які прописані для жовтого, помаранчевого або червоного рівня епідемічної небезпеки, то є загроза повторення ситуації, яка є у Європі: буде значне зростання кількості випадків і ймовірність того, що доведеться вводити додаткові протиепідемічні обмеження», – пояснив Ляшко.

Крім того, головний санітарний лікар не заперечує сценарію збільшення кількості хворих на Covid-19 до восьми тисячі на день вже через тиждень.

«Реальність така: якщо буде продовжуватися те, що відбувається сьогодні в Україні, то ймовірність (такої кількості виявлених випадків на день) стовідсоткова», – пояснив Ляшко.