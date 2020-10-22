СБУ провела 50 обшуків у ексчиновників ДАБІ, які пов'язані з діяльністю колишнього глави Бюро – ЗМІ



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ЗМІ повідомляють, що спецоперація може бути пов'язана з розслідуванням справ, пов'язаних з колишнім главою ДАБІ Олексієм Кудрявцевим Фото СБУ

Обшуки і виїмки документів пройшли в офісних приміщеннях Державної архітектурно-будівельної Інспекції, а також в кабінетах ряду чиновників, що мають відношення до будівельної галузі

Служба безпеки України в середу, 21 жовтня, за три дні до місцевих виборів провела не менше 50 обшуків в держустановах і офісах, пов'язаних із відомими київськими забудовниками.

Обшуки і виїмки документів пройшли в офісних приміщеннях Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також в кабінетах ряду чиновників, що мають відношення до будівельної галузі, повідомляє сайт СБУ.

Подробиць і прізвищ СБУ не повідомляє. Не коментує офіційно події і ДАБІ, але, за словами джерела видання 24 Канал у ДАБІ, масштабна спецоперація може бути пов'язана з розслідуванням справ, пов'язаних з колишнім главою ДАБІ Олексієм Кудрявцевим, який досі не втратив впливу на багатьох співробітників цього органу. Зокрема, джерело повідомляє, що співробітники СБУ особливо цікавилися документами, підписаними екс-главою Департаменту юридично-правового забезпечення ДАБІ Сергія Шевченка, який вважається однією з найбільш довірених осіб Кудрявцева. Шевченко був звільнений з ДАБІ тільки в травні цього року, але продовжує добиватися відновлення на посаді. При цьому його команда юристів досі працює в ДАБІ.

Як писали ЗМІ, Олексій Кудрявцев був звільнений з ДАБІ ще в 2018 році, але вже в жовтні 2019 року йому через голову Мінрегіону Олену Бабак вдалося провести в в.о. голови ДАБІ свою креатуру Олександра Строкача. Сам Кудрявцев намагався стати заступником міністра, але йому це не вдалося через протидію в Офісі Президента. На початку 2020 року посади втратили і Строкач, і Бабак, але вплив Кудрявцева на ДАБІ залишився. Корупційність ДАБІ стала однією з головних причин рішення Кабміну про її ліквідацію, але корупційний шлейф переслідує орган навіть у стані ліквідації.

Нагадаємо, що ДАБІ було ліквідовано постановою Кабміну в березні 2020 року, але зараз перебуваючи в стані ліквідації продовжує здійснювати дозвільні функції до моменту повноцінного запуску двох нових органів Держінспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування.