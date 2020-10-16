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    В українських лікарнях на сьогодні перебуває понад 22 тис. хворих на Covid-19

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    За минулу добу на коронавірус в Україні захворіло 5992 особи - В українських лікарнях на сьогодні перебуває понад 22 тис. хворих на Covid-19
    За минулу добу на коронавірус в Україні захворіло 5992 особи

    52 тис. ліжок для хворих на Covid-19 – це межа, - Степанов

    В Україні на ранок 16 жовтня госпіталізовані до стаціонарів у медичних закладах через коронавірус 22 тис. 240 пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Міністр наголосив, що у Міністерства охорони здоров’я є чіткий план роботи при зростанні кількості хворих за добу до 6 тисяч, але 52 тис. ліжок для хворих на Covid-19 – це межа.

    «У нас сьогодні черговий антирекорд. За минулу добу на коронавірус захворіло 5992 особи. Із них 333 дитини, а також 238 медичних працівників. Сьогодні антирекорди відбуваються практично в усіх країнах Європи. Франція – взагалі понад 30 тис. людей захворіло за одну добу. Це дуже велика така проблема, і це мобілізація населення, мобілізація всіх нас в боротьбі з «ковідом». Зараз дуже-дуже необхідно. За минулу добу було госпіталізовано 866 людей. І зараз у нас в стаціонарах госпіталізованими є 22 тис. 240 пацієнтів», – сказав Максим Степанов.

    Урядовець  зазначив, що за останню добу в Україні зафіксовано 106 летальних випадків, а одужало 2269 пацієнтів.

    «За час пандемії в Україні захворіла 287 тис. 231 людина. З них 17 тис. 769 дітей, а також 18 тис. 845 медичних працівників», — додав міністр.

    За його словами, загалом одужало 121 тис. 919 пацієнтів, а летальних випадків 5408.

    «За попередню добу загалом було здійснено 56 899 тестувань. Із них 34 008 досліджень методом ПЛР, а також 22891 дослідження методом ІФА», — поінформував Степанов.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

    Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину

    міністр лікарня Максим Степанов карантин уряд населення коронавірус
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