Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину документ



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Адаптивний карантин продовжується до 31 грудня

В Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадків коронавірусу

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця поточного року.

Текст постанови №956 від 13 жовтня про внесення змін до постанови №641 від 22 липня розміщено на офіційному сайті уряду.

Постанова обмежує час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, а також посилює обмеження щодо проведення масових заходів (не більше ніж 50 осіб у зелених зонах, до 30 - у жовтих, до 20 - у помаранчевих). Кабмін також заборонив відвідування глядачами спортивних заходів, окрім міжнародних, щодо яких МОЗ ухвалюватиме окремі рішення.

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Крім того, всім суб'єктам господарювання рекомендується організувати позмінну роботу працівників, за технічної можливості роботи в режимі реального часу через інтернет зі збереженням зарплати.

Закладам загальної середньої освіти рекомендується встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а закладам професійної та вищої освіти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, окрім тих, які не можуть цього зробити.

Згідно з постановою, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів має посилити держконтроль над дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час роботи закладів дошкільної освіти, громадського харчування фізкультури та спорту, торгівлі.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано задіяти додаткові одиниці громадського транспорту, щоб уникнути скупчення в ньому людей і контролювати дотримання протиепідемічних норм під час здійснення перевезень.

Постанова також збільшує критерії показників охоплення тестуваннями на коронавірус із 24 до 48 на 100 тис. населення.

Наразі в Україні усереднений показник за тиждень становить 29,7 тис. тестів на добу. Максимальна кількість тестів на добу досягала 34,295 тис.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

Як повідомлялося, у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.