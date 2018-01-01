Кабмін призначив Левченко уповноваженою з питань гендерної політики

Катерина Левченко у 2015 році була членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП

Кабінет міністрів України призначив Катерину Левченко урядовим уповноваженим з питань гендерної політики. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 90-р від 14 лютого 2018 року. «Призначити Левченко Катерину Борисівну урядовим уповноваженим з питань гендерної політики», - сказано в документі. Катерина Левченко з 1999 року є



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Катерина Левченко

Катерина Левченко у 2015 році була членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП

Кабінет міністрів України призначив Катерину Левченко урядовим уповноваженим з питань гендерної політики.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 90-р від 14 лютого 2018 року.

«Призначити Левченко Катерину Борисівну урядовим уповноваженим з питань гендерної політики», - сказано в документі.

Катерина Левченко з 1999 року є президентом правозахисної організації «Ла Страда - Україна». Була народним депутатом України 5-го скликання від блоку «Наша Україна» з 25 травня 2006 року до 14 червня 2007.

У 2015 році була членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за квотою Верховної ради України.