Кабмін призначив Левченко уповноваженою з питань гендерної політики
- Сьогодні, 04:58
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Катерина Левченко у 2015 році була членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП
Кабінет міністрів України призначив Катерину Левченко урядовим уповноваженим з питань гендерної політики.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 90-р від 14 лютого 2018 року.
«Призначити Левченко Катерину Борисівну урядовим уповноваженим з питань гендерної політики», - сказано в документі.
Катерина Левченко з 1999 року є президентом правозахисної організації «Ла Страда - Україна». Була народним депутатом України 5-го скликання від блоку «Наша Україна» з 25 травня 2006 року до 14 червня 2007.
У 2015 році була членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за квотою Верховної ради України.