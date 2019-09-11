Кабмін призначив міністрам ще 15 заступників
Уряд також звільнив дев’ять заступників міністрів
На своєму засіданні 11 вересня Кабінет міністрів призначив заступників у низку міністерств.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Так, у Міністерство розвитку громад і територій призначені:
- Живицький Дмитро, перший заступник Міністра,
- Негода В'ячеслав, заступник Міністра.
У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:
- Панаіотіді Світлана, заступник Міністра,
- Романович Дмитро, заступник Міністра.
У Міністерство освіти і науки призначені:
- Полюхович Юрій, перший заступник Міністра,
- Мандзій Любомира, заступник Міністра,
- Ярмистий Максим, заступник Міністра.
У Міністерство охорони здоров'я призначені:
- Семиволос Андрій, перший заступник Міністра,
- Загрійчук Михайло, заступник Міністра,
- Качурець Младена, заступник Міністра,
- Сімоненко Олена, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерство соціальної політики призначені:
- Музиченко Віталій, заступник Міністра,
- Ненюченко Наталія, заступник Міністра.
У Міністерство юстиції призначена:
- Коломієць Валерія, заступник Міністра.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили.
Уряд також звільнив дев’ять заступників міністрів:
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:
- Максимець Тетяну з посади першого заступника Міністра,
- Близнюка Михайла з посади заступника Міністра,
- Підкоморну Юлію з посади заступника Міністра,
- Корзуна Анатолія з посади заступника Міністра.
У Міністерстві оборони:
- Шевчука Олега з посади заступника Міністра.
У Міністерстві освіти і науки:
- Хобзея Павла з посади першого заступника Міністра,
- Карандія Вадима з посади заступника Міністра,
- Рашкевича Юрія з посади заступника Міністра.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
- Негоду В'ячеслава з посади першого заступника Міністра.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів призначив 11 заступників міністрів. Найбільше замів отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.