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    Кабмін призначив міністрам ще 15 заступників

    • Розсилка
    Кабмін призначив міністрам ще 15 заступників

    Уряд також звільнив дев’ять заступників міністрів

    На своєму засіданні 11 вересня Кабінет міністрів призначив заступників у низку міністерств.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    Так, у Міністерство розвитку громад і територій призначені:

    • Живицький Дмитро, перший заступник Міністра,
    • Негода В'ячеслав, заступник Міністра.

    У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства призначені:

    • Панаіотіді Світлана, заступник Міністра,
    • Романович Дмитро, заступник Міністра.

    У Міністерство освіти і науки призначені:

    • Полюхович Юрій, перший заступник Міністра,
    • Мандзій Любомира, заступник Міністра,
    • Ярмистий Максим, заступник Міністра.

    У Міністерство охорони здоров'я призначені:

    • Семиволос Андрій, перший заступник Міністра,
    • Загрійчук Михайло, заступник Міністра,
    • Качурець Младена, заступник Міністра,
    • Сімоненко Олена, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

    У Міністерство соціальної політики призначені:

    • Музиченко Віталій, заступник Міністра,
    • Ненюченко Наталія, заступник Міністра.

    У Міністерство юстиції призначена:

    • Коломієць Валерія, заступник Міністра.

    У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили.

    Уряд також звільнив дев’ять заступників міністрів:

    У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості:

    • Максимець Тетяну з посади першого заступника Міністра,
    • Близнюка Михайла з посади заступника Міністра,
    • Підкоморну Юлію з посади заступника Міністра,
    • Корзуна Анатолія з посади заступника Міністра.

    У Міністерстві оборони:

    • Шевчука Олега з посади заступника Міністра.

    У Міністерстві освіти і науки:

    • Хобзея Павла з посади першого заступника Міністра,
    • Карандія Вадима з посади заступника Міністра,
    • Рашкевича Юрія з посади заступника Міністра.

    У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

    • Негоду В'ячеслава з посади першого заступника Міністра.

    Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів призначив 11 заступників міністрів. Найбільше замів отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

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