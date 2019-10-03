Кабмін призначив трьох заступників міністру культури Бородянському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Першим заступником міністра призначений Анатолій Максимчук, а заступниками - Ірина Подоляк та Володимир Шумілін

Кабінет Міністрів України підтримав розпорядження про призначення трьох заступників міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.

Про це повідомлила пресслужба Мінстерства культури, молоді та спорту України.

Першим заступником міністра призначений Анатолій Максимчук (закінчив НТУ «Київський політехнічний інститут» та Києво-Могилянську бізнес-школу, працював заступником генерального директора ТОВ «Старлайт Медіа»).

Заступниками міністра призначені Ірина Подоляк ( закінчила Львівський національний університет ім. Франка, була першим заступником голови комітету з питань культури і духовності Верховної Ради VIII скликання) та Володимир Шумілін (закінчив Київський національний університет ім. Т.Г Шевченка та Міжнародний інститут менеджменту, засновник групи компаній АТМ, яка займається проектуванням та будівництвом спортивних споруд).

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України призначила Володимира Бородянського на посаду міністра культури, молоді та спорту України. З 2012 по 2018 роки він очолював медіагрупу StarLightMedia, що належить Віктору Пінчуку.