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    Міносвіти назвало дату початку реєстрації на пробне ЗНО-2021

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    Тестування з усіх предметів відбудуться 10 квітня - Міносвіти назвало дату початку реєстрації на пробне ЗНО-2021
    Тестування з усіх предметів відбудуться 10 квітня

    У 2021 році кожен учасник або учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО

    Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 5 і триватиме до 19 січня включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    «Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник або кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року», – заявили в МОН.

    Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

    Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде залежати від регіону й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

    «Підвищення вартості пробного ЗНО-2021 порівняно з попереднім роком зумовлене зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці працівників першого тарифного розряду», ─ йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі МОН наголосили, що у 2021 році учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості: кожен учасник зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

    Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.

    Теги: ЗНО-2021 освіта література українська мова навчання реєстрація
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