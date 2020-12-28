Уряд відновив Міністерство аграрної політики

Кабмін скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Кабінет міністрів України 28 грудня відновив Міністерство аграрної політики, що було об’єднане з Міністерством економіки і торгівлі у 2019 році. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

Уряд скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Міністр економіки Ігор Петрашко зазначив, що раніше Верховна Рада призначила Романа Лещенко міністром аграрної політики і продовольства, тому сьогоднішнє рішення фактично дасть можливість створити нове Міністерство агрополітики.

Нагадаємо, на початку вересня прем’єр Денис Шмигаль обіцяв розділити Мінекономіки на два міністерства.

До слова, раніше Зеленський визнав, що ліквідоване аграрне міністерство треба відновлити.

Об'єднане Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства було створено в Україні в серпні 2019 року. Тоді відомство очолив Тимофій Милованов. Однак, після призначення нового Кабміну в березні 2020 року, міністерство вирішили знову розділити. Міністерство розвитку економіки очолив Ігор Петрашко.

Милованов, якого тоді пророкували на пост міністра аграрної політики, відмовився працювати в новому уряді і пояснив, чому.

Схожа ситуація трапилася ще з двома відомствами. Міністерством екологій та Міністерством енергетики. Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

А вже у травні 2020 року Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

Також раніше депутати просили Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України мав намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та утворити Державну службу з контролю захворювань України.