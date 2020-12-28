Субсидії у 2021 році: Мінсоцполітики анонсували нові правила подачі документів

Також, українці, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії

Особистий прийом громадян буде припинено з 1 січня 2021 року

З 2021 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Тепер заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або у додатку «Дія».

«Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які повинні приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями», – повідомила Лазебна.

Крім того, для тих трьох мільйонів людей, які вже є у програмі, нічого не змінюється.

«Ми автоматично повністю перепризначили близько трьох мільйонів домогосподарств субсидії», – сказала вона.

За словами Лазебної, уряд у цьому році тричі переглядав програму отримання субсидій.

«Останнє рішення, яке прийняли у грудні, стосується людей, які отримують допомогу по частковому безробіттю. Бо є умова – три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок», – повідомила міністр.

Відтепер, отримати допомогу можна і у тому випадку, якщо у родині хтось доглядає за особою з інвалідністю.

«Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше. Ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи у будь-який момент», – сказала Лазебна.

Також, українці, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії.

«Ми не будемо звертати уваги на цю позицію. Бо раніше треба було декларувати», – сказала Лазебна.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні заплановано п’ять етапів підвищення пенсій, перерахунки почнуться вже з 1 січня. Практично всі пенсіонери отримають протягом року підвищення.

Як повідомлялося, пенсійний фонд України 24 грудня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,9 млрд гривень.