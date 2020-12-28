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    Субсидії у 2021 році: Мінсоцполітики анонсували нові правила подачі документів

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    <p>Також, українці, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії</p> - Субсидії у 2021 році: Мінсоцполітики анонсували нові правила подачі документів

    Також, українці, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії

    Фото з відкритих джерел

    Особистий прийом громадян буде припинено з 1 січня 2021 року

    З 2021 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

    Тепер заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або у додатку «Дія».

    «Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які повинні приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями», – повідомила Лазебна.

    Крім того, для тих трьох мільйонів людей, які вже є у програмі, нічого не змінюється.

    «Ми автоматично повністю перепризначили близько трьох мільйонів домогосподарств субсидії», – сказала вона.

    За словами Лазебної, уряд у цьому році тричі переглядав програму отримання субсидій.

    «Останнє рішення, яке прийняли у грудні, стосується людей, які отримують допомогу по частковому безробіттю. Бо є умова – три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок», – повідомила міністр.

    Відтепер, отримати допомогу можна і у тому випадку, якщо у родині хтось доглядає за особою з інвалідністю.

    «Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за пів року, як було раніше. Ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи у будь-який момент», – сказала Лазебна.

    Також, українці, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії.

    «Ми не будемо звертати уваги на цю позицію. Бо раніше треба було декларувати», – сказала Лазебна.

    Нагадаємо, у 2021 році в Україні заплановано п’ять етапів підвищення пенсій, перерахунки почнуться вже з 1 січня. Практично всі пенсіонери отримають протягом року підвищення.

    Як повідомлялося, пенсійний фонд України 24 грудня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,9 млрд гривень.

    Теги: пенсіонери міністр документи українці фінансування уряд Марина Лазебна
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