Канада приєдналася до розслідування аварії літака МАУ



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Канадці візьмуть участь в розшифровці і аналізі чорних ящиків літака, що розбився

Представники Канади відвідали місце аварії українського «Боїнга» в Ірані, в результаті якого загинули 57 канадських громадян, і незабаром займуться вивченням уламків літака.

Про це заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно, передає Голос Америки.

Тегеран поки не надав канадцям доступ до чорних скриньок літака, повідомив Гарно.

Іран видав канадській делегації в'їзні візи. До її складу увійшли два фахівця з Ради з транспортної безпеки. Зараз канадці вже перебувають в Тегерані і з'ясовують, як і чому іранські військові 8 січня збили український літак.

«Вони відвідали місце катастрофи... Сьогодні два слідчі вивчать уламки», - сказав міністр.

«Те, що нам сказали іранці, - нам буде дозволено брати участь не тільки в розшифровці (чорних) ящиків, але також в їхньому аналізі», - додав міністр транспорту Канади.