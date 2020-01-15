Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ



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Володимир Зеленський вшанував пам'ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані Фото: president.gov.ua

Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи

Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам'ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Про це повідомили в Офісі президента.

Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи.

«Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого «Боїнга-737»?» – написав глава держави.

Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об'єднує й спільне горе.

«Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Вічна пам'ять загиблим!» – зазначив Зеленський у книзі пам'яті.

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.

Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.

Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.

Також президент розповів про зустріч з рідними загиблих українських громадян і зазначив, що держава надаватиме їм підтримку.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.