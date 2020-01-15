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    Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ

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    Володимир Зеленський вшанував пам'ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані - Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ
    Володимир Зеленський вшанував пам'ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані
    Фото: president.gov.ua

    Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи

    Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам'ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

    Про це повідомили в Офісі президента.

    Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи.

    «Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого «Боїнга-737»?» – написав глава держави.

    Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об'єднує й спільне горе.

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    Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ
    Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ
    Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ
    Зеленський відвідав посольство Канади й вшанував загиблих у катастрофі літака МАУ
    Фото: president.gov.ua

    «Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Вічна пам'ять загиблим!» – зазначив  Зеленський у книзі пам'яті.

    Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.

    Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.

    Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.

    Також президент розповів про зустріч з рідними загиблих українських громадян і зазначив, що держава надаватиме їм підтримку.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Канада Іран літак МАУ посольство держава Володимир Зеленський президент
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