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    МАУ відкрила гарячу лінію для родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані

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    Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня - МАУ відкрила гарячу лінію для родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані
    Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня

    Центр підтримки працює і в Києві (режим роботи з 8:00 до 20:00)

    Авіакомпанія МАУ організувала цілодобову гарячу лінію для родичів загиблих у авіакатастрофі Boeing в Тегерані.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Вона працює сім днів на тиждень українською, англійською та російською мовами.

    «МАУ» надає всебічну допомогу і підтримку родинам загиблих. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» організувала цілодобову "гарячу лінію", яка працює 7 днів на тиждень українською, англійською та російською», – повідомляють в авіакомпанії.

    У МАУ також зазначають, що таке рішення зумовлене тим, що робота з рідними і близькими загиблих пасажирів і членів екіпажу є найважливішим пріоритетом.

    У компанії уточнили, що центри підтримки родичів загиблих з можливістю звернення англійською і фарсі відкриті в Тегерані (режим роботи з 8:30 до 16:30 за місцевим часом) і канадському Торонто (режим роботи з 8:00 до 20:00 за місцевим часом).

    Центр підтримки працює і в Києві (режим роботи з 8:00 до 20:00).

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Торонто Іран авіакатастрофа літак Boeing МАУ
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