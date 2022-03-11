Канада запроваджує санкції проти оборонних підприємств Росії

Трюдо оголосив про санкції проти оборонних та промислових підприємств Росії

Влада Канади вводить санкції проти п'яти росіян і 32 структур, пов'язаних, зокрема, з оборонним комплексом РФ. Як пише Toronto Star, про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За даними видання, під санкціями опинилися олігархи Роман Абрамович та Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, а також суддя Олена Морозова та Ігор Янчук.

Санкції запроваджуються щодо 32 підприємств та організацій у галузі оборони, енергетики та фінансів за їхню роль у ситуації в Україні.

Це СЗР Росії, Міноборони РФ, корпорація «Іркут», «Ракетно-космічний центр Прогрес», ВАТ «Адміралтейський суднобудівний завод», Казанський гелікоптерний завод, «Ростех-Азімут», АТ «Компанія «Сухий», низка дослідницьких організацій.

Нагадаємо, Велика Британія наклала санкції на 386 депутатів російської Думи, які проголосували за «незалежність» псевдореспублік Донбасу. Зокрема депутатам заморозили активи і заборонили поїздки.

Як повідомлялось, в Росії до кінця літа заборонили вивозити білий цукор, а до кінця року – понад 200 позицій, серед яких обладнання, транспорт, сільгосптехніка та інше.

Нагадаємо, в РФ формуються чорні валютні ринки: і готівковий, і безготівковий. У мережі з'являються пропозиції про продаж готівкових доларів і євро. Курс дуже відрізняється від офіційного.