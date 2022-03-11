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    Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми

    Після російського вторгнення Британія запровадила жорсткі санкції&nbsp; - Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми
    Після російського вторгнення Британія запровадила жорсткі санкції 
    фото з відкритих джерел

    Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії

    Велика Британія наклала санкції на 386 депутатів російської Думи, які проголосували за «незалежність» псевдореспублік Донбасу. Зокрема депутатам заморозили активи і заборонили поїздки. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, пише «Європейська правда».

    Нові санкції заборонять людям зі списку подорожувати до Британії, отримувати доступ до активів, якщо вони є на території країни, і вести тут бізнес.

    «Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиск і будемо продовжувати закручувати гайки російській економіці через санкції», – заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

    Після російського вторгнення Британія запровадила санкції проти понад 500 ключових російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість одиниць, що підпадають під санкції Британії, досягла 800.

    Нагадаємо, 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами. За відповідне рішення було віддано 351 голос. 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Нагадаємо, Велика Британія спростила програму отримання віз для українських біженців. Тепер вона працює в онлайн-режим.

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    Теги: МЗС Росія санкції війна Путін Велика Британія #stoprussia
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    Британія ввела санкції проти 386 депутатів Держдуми