Російський уряд заборонив експорт цукру і ще понад 200 товарів

Вивозити за межі РФ забороняється білий та тростинний цукор. Як виняток, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Арменія, але лише з дозволом Мінсільгоспа

У спробах стримати кризу РФ заборонила експорт сільськогосподарської техніки, вагонів для залізниці, електричного, медичного та телекомунікаційного обладнання тощо

В Росії до кінця літа заборонили вивозити білий цукор, а до кінця року – понад 200 позицій, серед яких обладнання, транспорт, сільгосптехніка та інше. Про це йдеться у постанові російського уряду.

Щодо цукру, то відповідне рішення ухвалила митна підкомісія. Згідно нього, до 31 серпня вивозити за межі РФ забороняється білий та тростинний цукор. Як виняток, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Арменія, але лише з дозволом Мінсільгоспа.

Водночас уряд країни-агресора ухвалив постанову на виконання указу Путіна від 8 березня. У спробах стримати кризу РФ заборонила експорт понад 200 товарів на межі країни. Серед товарів – сільськогосподарська техніка, вагони для залізниці, електричне, медичне та телекомунікаційне обладнання, а також двигуни, запчастини для літаків, парашути та безпілотники, судна, яхти, буксири.

Як повідомлялось, доктор економічних наук Владислав Іноземцев порівняв Росію з «російським кораблем», який атакований торпедами з підводного човна і який все одно потоне, справа лише часу. «Мій прогноз – катастрофа настане до кінця цього року... Вперше у «санкційній» історії ми побачили ситуацію, коли самі санкції менш значущі, ніж реакція ринків», – сказав він.

Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.