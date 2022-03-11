Куди тепер вкладати гроші? Професор фінансів дав пораду росіянам

«Зараз найвигідніша інвестиція – вбивство Путіна», – Міронов

Російський економіст, професор фінансів і доктор університету Чикаго Максим Миронов дав оригінальну пораду росіянам щодо найвигіднішої інвестиції коштів.

«Мене багато хто зараз запитує, куди найвигідніше росіянам вкласти гроші. Як професор фінансів можу сказати, що зараз найвигідніша інвестиція – вбивство Путіна», – написав Міронов.

Він зазначив, що тільки російські олігархи за останні тижні втратили понад сотню мільярдів доларів.

«Якщо вони скинуться, і створять фонд, наприклад, у мільярд доларів, який профінансує вбивство Путіна, то вони миттєво відіб'ють значну частину своїх втрат. Тобто прибутковість подібного бізнес-проекту – сотні та тисячі відсотків. Більш прибутково, ніж торгівля наркотиками», – резюмував доктор університету Чикаго.

Як повідомлялось, в Росії до кінця літа заборонили вивозити білий цукор, а до кінця року – понад 200 позицій, серед яких обладнання, транспорт, сільгосптехніка та інше.

Нагадаємо, в РФ формуються чорні валютні ринки: і готівковий, і безготівковий. У мережі з'являються пропозиції про продаж готівкових доларів і євро. Курс дуже відрізняється від офіційного.