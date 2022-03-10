350 руб. за 1 євро. У Росії піднімає голову тіньовий ринок валюти

Поки що чорний ринок ще не сформувався, переважає диктат продавця

В РФ формуються чорні валютні ринки: і готівковий, і безготівковий

У мережі з'являються пропозиції про продаж готівкових доларів і євро. Курс дуже відрізняється від офіційного, пише «Фонтанка».

Журналісти видання поспілкувалися із кількома продавцями. В усіх наразі не більше 1000 доларів або євро. «Тобто фактично ринок поки що у стані стихії і заправляють на ньому випадкові люди. Звідси і відсутність фіксованого курсу тіньового обміну. На професіоналів, які встановлюють правила і задають тренди, варто чекати вже найближчим часом», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що пропозиції дуже різні. Поки що чорний ринок ще не сформувався, переважає диктат продавця. Врятувати покупця може вміння торгуватися. Так, долари, які досі можна отримати в касах і навіть у банкоматах деяких банків, на ринку пропонують по курсу від 160 руб. в Петербурзі і до 200 руб. у Москві. Готівку в євро продавець запропонував кореспондентові видання по 350 руб. Однак обсяг пропозиції у нього зовсім невеликий: «У мене немає 1000. 300–400 десь є». Втім, продавець зголосився дещо скинути ціну: до 330 руб.

Щодо купівлі доларів кореспонденту видання вдалося домовитися із мешканцем Москви: по 200 руб., в наявності лише $1000. Угоду можна оформити відразу: переведенням з телефону на телефон, як тільки приходить СМС з підтвердженням, валюта передається з рук до рук.

Формується також ринок безготівкової валюти. Оскільки знімати її в найближчі півроку можна лише в межах $10 тис., решту — в рублях, власники надлишкових вкладів готові продати цифрові долари за курсом вищим, ніж офіційний, але нижче, ніж своїм клієнтам пропонують банки.

Так, власник великої суми запропонував свої долари по 129,5 руб. У Центробанку, нагадаємо, 116 руб., а в додатку «Сбербанку» – по 139 руб.

Нагадаємо, ЦБ ухвалив рішення обмежити оборот валюти у Росії опівночі 9 березня. Де-факто вже заднім числом (вірніше, годиною) всі валютні заощадження були обмежені можливістю отримати з них лише $10 тис., продаж готівкової валюти повністю заборонили, а будь-яку іншу валюту, крім американської, отримати на руки законним шляхом неможливо.