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    Зеленський закликав Захід ще більше посилити санкції через обстріли

    Окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл - Зеленський закликав Захід ще більше посилити санкції через обстріли
    Окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл
    фото: Офіс президента

    Зеленський: Санкцій недостатньо, раз Росія досі обстрілює мирних українців

    Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення 11 березня. Цього разу він заявив, шо, Оскільки окупанти продовжують обстріли мирного населення України, значить санкцій проти Росії недостатньо. Про це завив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

    «Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі?», – звернувся до українців та цілого світу Володимир Зеленський.

    Президент України відзначив, що раз окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл, вбиваючи мирне населення, на них треба чинити більший тиск.

    «Зруйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжили катувати маріупольців, харків'ян. Обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії недостатньо, і я очікую, ми над цим працюємо, нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно», – відзначив Зеленський.

    Із початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових.Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.

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    Теги: Харків Росія окупанти санкції війна Володимир Зеленський #stoprussia
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    Зеленський закликав Захід ще більше посилити санкції через обстріли