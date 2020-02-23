Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії



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Якби вони порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу – Трамп

Трамп заявив про бажання, щоб Україна і Росія дійшли згоди

Президент США Дональд Трамп в неділю, 23 лютого, заявив, що хоче примирення України та Росії. Про це він сказав в бесіді з журналістами на південній галявині Білого дому перед вильотом до Індії.

Так, Трампу поставили запитання про українсько-російські відносини, – передає пул журналістів адміністрації.

«Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що бачить прогрес у відносинах України і Російської Федерації. Так, американський президент підкреслив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою президента України Володимира Зеленського.

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