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    У світі

    Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії

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    <p>Якби вони порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу &ndash; Трамп</p> - Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії

    Якби вони порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу – Трамп

    Трамп заявив про бажання, щоб Україна і Росія дійшли згоди

    Президент США Дональд Трамп в неділю, 23 лютого, заявив, що хоче примирення України та Росії. Про це він сказав в бесіді з журналістами на південній галявині Білого дому перед вильотом до Індії.

    Так, Трампу поставили запитання про українсько-російські відносини, – передає пул журналістів адміністрації.

    «Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу», – зазначив Трамп.

    Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що бачить прогрес у відносинах України і Російської Федерації. Так, американський президент підкреслив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою президента України Володимира Зеленського.

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