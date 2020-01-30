Канада розширила санкції проти Росії



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Нові санкції стосуються шести росіян

Канада наклала санкції на шістьох росіян за організацію незаконних виборів у окупованому Криму.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади.

«Постановою про спеціальні економічні заходи (Україна) заморожуються активи та накладається заборона на співпрацю із визначеними особами шляхом заборони усім на території Канади та канадцям поза межами Канади торгувати майном цих осіб чи надавати їм фінансові та пов’язані послуги», - йдеться у документі.

У санкційний список потрапили: так званий голова виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко, його заступниця Лідія Басова та секретар виборчої комісії Катерина Пиркова, а також член Ради Федерації РФ від Севастополя Катерина Алтабаєва, голова міських законодавчих зборів Володимир Немцев та т.в.о. губернатора міста Михайло Развожаєв.

Зазначається, що оголошені санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції щодо Росії через анексію українського Криму в 2014 році.

Стали відомі імена семи осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

Як повідомляється, розширення санкцій міністри ЄС підтримали 28 січня.

У «чорному списку» ЄС опинилися так званий «тимчасово виконувач обов'язків губернатора Севастополя» Михайло Развожаєв, «голова Ради міністрів Республіки Крим» Юрій Гоцанюк і «голова законодавчих зборів Севастополя» в 2016-19 роках, сьогодні заступниця «законодавчих зборів Севастополя» Катерина Алтабаєва.

У списку також наводяться наступні прізвища - Л. Бачова, С. Даниленко, К. Перкова та В. Неумов. Але їхні «посади» не називаються. Усім цим людям заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи у Європі заморозять.