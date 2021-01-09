  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Канадський телеканал вирізав Трампа з фільму «Один вдома-2»

    • Розсилка
    Трамп показує Кевіну дорогу до лобі в отелі - Канадський телеканал вирізав Трампа з фільму «Один вдома-2»
    Трамп показує Кевіну дорогу до лобі в отелі
    Фото: скріншот

    З фільму вирізали сцену, де Трамп вказує Кевіну, як пройти у лобі

    Після блокування у Twitter і Facebook канадський телеканал CBC вирізав Дональда Трампа з фільму «Один вдома-2», де він зіграв роль-камео. Про це повідомляє New York Times.

    У фільмі Кевін зустрічає Трампа у холі п'ятизіркового готелю «Плаза» і просить підказати дорогу.

    Американські користувачі Twitter теж наполягають на тому, щоб у запланованих новорічних телетрансляціях фільму не було Трампа, і пропонують замінити його на Крістофера Пламмера. Цікаво, що 91-річний Пламмер вже заміняв іншого опального голлівудського актора Кевіна Спейсі у фільмі Рідлі Скотта «Всі гроші світу».

    Тим часом IMDb додав у розділ цікавих фактів про «Один удома-2» інформацію про те, що Дональд Трамп, який працював актором епізоду у цьому фільмі, у січні 2021 року зазіхнув на американську демократію і за це був забанений у Twitter.

    Нагадаємо, сьогодні Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

    Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

    Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

    У 2018 році акції Twitter Inc. впали одразу на 20% після публікації статистики, що зафіксувала падіння кількості користувачів ресурсу.

    Теги: Дональд Трамп Facebook Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies