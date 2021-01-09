Канадський телеканал вирізав Трампа з фільму «Один вдома-2»

З фільму вирізали сцену, де Трамп вказує Кевіну, як пройти у лобі

Після блокування у Twitter і Facebook канадський телеканал CBC вирізав Дональда Трампа з фільму «Один вдома-2», де він зіграв роль-камео. Про це повідомляє New York Times.

У фільмі Кевін зустрічає Трампа у холі п'ятизіркового готелю «Плаза» і просить підказати дорогу.

Американські користувачі Twitter теж наполягають на тому, щоб у запланованих новорічних телетрансляціях фільму не було Трампа, і пропонують замінити його на Крістофера Пламмера. Цікаво, що 91-річний Пламмер вже заміняв іншого опального голлівудського актора Кевіна Спейсі у фільмі Рідлі Скотта «Всі гроші світу».

Тим часом IMDb додав у розділ цікавих фактів про «Один удома-2» інформацію про те, що Дональд Трамп, який працював актором епізоду у цьому фільмі, у січні 2021 року зазіхнув на американську демократію і за це був забанений у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

У 2018 році акції Twitter Inc. впали одразу на 20% після публікації статистики, що зафіксувала падіння кількості користувачів ресурсу.