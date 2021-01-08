Спікерка Палати представників США побоюється, що Трамп завдасть ядерного удару

Якщо нинішній глава Білого дому не залишить посаду президента, то Конгрес збирається вжити заходів для усунення його від влади

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила стурбованість через те, що «нестабільний» діючий президент Дональд Трамп може почати військові дії або «віддати наказ про ядерний удар» в останні дні перебування при владі.

Ці ризики Пелосі обговорила з головою Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марком Міллі, повідомляє CNN.

«Цього ранку я поговорила з Міллі про доступні заходи обережності, щоб не дати нестабільному президенту ініціювати військові дії або наказати завдати ядерного удару, отримавши коди запуску», – заявила Пелосі.

Вона додала, що якщо нинішній глава Білого дому не залишить посаду президента, то Конгрес збирається вжити заходів для усунення його від влади. Розглядається задіяння 25-ої поправки, яка передбачає передачу влади через смерть або нездатність президента виконувати свої обов'язки.

Додамо, що інавгурація обраного президента США Джо Байдена призначена на 20 січня.

Напередодні Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.